Les premières minutes en Pro League de Jorne Spileers: "Incroyable"

Jorne Spileers a profité des absences en défense centrale pour faire ses débuts avec l'équipe A du Club de Bruges, samedi soir, contre Malines.

Carl Hoefkens a créé la surprise, samedi soir, en alignant d'entrée le jeune Jorne Spileers contre Malines. Titulaire indiscutable en D1B avec Club NXT, le jeune défenseur central a savouré ses premières minutes en Pro League. "C'était incroyable", sourit-il. "Débuter un match de Pro League à 17 ans, après dix ans au Club de Bruges, c'est fantastique."

Et Jorne Spileers n'a pas manqué ses débuts, il a livré un match sans faute contre le Kavé. "J'ai été bien aidé par mes coéquipiers", insiste-t-il. "Eduard Sobol et Brandon Mechele m'ont parfaitement guidé et ont toujours été là pour me conseiller."