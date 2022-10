Gerkens a vu Courtrai jouer le match parfait : "Même l'arbitre s'est laissé influencer"

Anvers a eu des occasions de rendre les choses plus difficiles pour Courtrai, mais les a manquées. Pieter Gerkens avait vu venir un scénario similaire. "Lamkel Zé a attiré la foule avec son spectacle", a-t-il dit.

Auparavant, on aurait pu prédire que Lamkel Ze allait faire le show contre son ex-club. "C'est doublement malheureux que ça se soit passé comme ça, parce qu'on le savait. Courtrai a senti qu'il avait une chance et avec son spectacle Lamkel Zé a obtenu le soutien des supporters. L'arbitre a également été influencé par cela, car toutes les décisions étaient en leur faveur. Mais nous devons surtout nous regarder, car après la mi-temps, nous avons suivi leur jeu. Courtrai l'a joué parfaitement et pas nous."

Mais une défaite ne fait pas hésiter le Great Old. "Perdre une fois en dix matchs n'est pas mauvais hein. Nous sommes toujours en tête et vendredi, contre le STVV, nous pouvons reprendre le dessus."