Leicester et ses Diables gagnent enfin et cèdent la place de lanterne rouge à Nottingham Forest

Première victoire de la saison pour les Foxes, qui quittent la dernière place de Premier League.

Après un bilan catastrophique de 6 défaites de suite, Leicester s'est rassuré en dominant largement Nottingham Forest (4-0). Avec Tielemans, Faes, Castagne titulaires et Praet monté en fin de match, les hommes de Brendan Rodgers ont frappé via Maddison (x2), Barnes, et Daka.

On remarquera l'excellente prestation de James Maddison, qui a également distribué un assist. Côté Nottingham, Orel Mangala est monté en fin de match, alors que son équipe continuait impuissamment à couler.

Nottingham Forest est, après cette énième déconvenue, lanterne rouge de Premier League, tandis que Leicester compte une meilleure différence de buts.