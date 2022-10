Karel Geraerts a eu raison de croire en les chances de l'Union : "On sentait qu'il y avait moyen"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée de fantastique manière ce jeudi à Braga, en Europa League (1-2).

Cette victoire, face au cador du groupe, Braga, restera indéniablement un "beau souvenir" pour le coach de l'Union, Karel Geraerts, interrogé au micro de la RTBF.

L'Union a encaissé au retour des vestiaires, avant de prendre sa chance et d'émerger en fin de match. "La première mi-temps était assez fermée. On prend le but assez rapidement. Une fois après ce but, on a commencé à jouer, prendre la possession, créer beaucoup de mouvement et des occasions", a analysé Geraerts.

Le coach saint-gillois a eu le nez fin en décidant de faire monter trois joueurs - François, Adingra et surtout Nilsson, auteur d'un doublé en toute fin de match. "Nilsson nous a bien aidé."

"On sentait qu'il y avait moyen aujourd'hui. Mes joueurs ont commencé à jouer naturellement (en seconde mi-temps). Même si on n'avait pas pris ce but, on se serait tout de même mis à plus jouer. Je pense que ce but de Braga nous a aidé parce qu'après ils n'étaient plus trop là et ont dégagé le ballon, je ne sais pas pourquoi."