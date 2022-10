Une équipe de D2 espagnole fait sensation après des résultats surprenants

Les joueurs de Burgos reste sur une série impressionnante depuis le début de saison.

Huit matchs, zéro but encaissé. Voici la statistique complètement folle de l'équipe de Burgos en D2 espagnole. Plus de 720 minutes sans prendre le moindre but et un bilan de 12 points pris sur les 24 disponibles.

Cependant ce qui fait aussi le buzz sur le web, outre leur défense solide, c'est leur attaque... plutôt médiocre. En effet, les joueurs de Burgos n'ont marqué qu'à deux reprises cette saison.

Cependant, ces deux buts, dans deux matchs différents, leur ont permis de gagner à chaque fois leur match.