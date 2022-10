Un club rêve (encore) de Cristiano Ronaldo et pourrait l'associer à un Diable Rouge

Il a cherché une autre solution cet été, mais il n'a pas trouvé chaussure à son pied et est pour le moment sur le banc à Manchester United.

Une porte de sortie pour Cristiano Ronaldo (37 ans) en janvier ? Selon le média turc Fotomac, Galatasaray rêverait d’attirer la superstar portugaise lors du mercato hivernal. Le club stambouliote avait déjà sondé l’entourage du Portugais l’été dernier, sans succès puisque le joueur - sur le départ - souhaitait rejoindre une équipe engagée en Ligue des champions. Il est finalement resté chez les Red Devils où il se contente de la Ligue Europa sans parvenir à retrouver son efficacité légendaire (un but en neuf matchs toutes compétitions confondues).

Sous contrat jusqu’en 2023, le Portugais pourrait s’offrir un nouveau challenge au cœur de l’hiver et Galatasaray se verrait bien comme sa prochaine destination. Sur le papier, un transfert semble pourtant difficilement imaginable puisque l’équipe de Bafatimbi Gomis, Dries Mertens ou Mauro Icardi ne dispute aucune compétition européenne cette saison (seulement 13e du dernier championnat).

En attendant, il attise les espoirs les plus fous des fervents suppporters de l’équipe. "Nous avons rencontré des noms qui poussent les rêves, et nous le faisons toujours, a-t-il confié sur la chaîne DS TV. Nous sommes même allés sur des noms très, très imaginaires. Les gens ne limiteront pas leur imagination. Je ne peux pas donner de noms pour le moment. Parce que nous poursuivrons ce dialogue et ce processus sincère pour les périodes à venir."