Ameen Al-Dakhil : "Lever la tête malgré la défaite"

Les Trudonnaires ont été défaits sur la pelouse de l'Antwerp, ce vendredi soir.

Pas aidé par le carton rouge de Bauer en première période, Saint-Trond s'est incliné sur la pelouse de l'Antwerp ce vendredi soir (2-0). Les Trudonnaires ont par moments montré de belles choses, mais n'ont pas été à la hauteur du leader du championnat.

"Quand on prend un carton rouge après moins de 40 minutes, on sait que c'est presque impossible de prendre des points ici. Nous n'avons certainement pas mal joué ce vendredi, mais le carton rouge nous a fait mal. Nous avons essayé de procéder avec des contre-attaques, mais ce n'était vraiment pas évident. L'efficacité à l'avant fait un petit peu défaut, mais toute l'équipe a confiance aux attaquants. Malgré la défaite, il faut lever la tête et regarder vers le haut" analyse Ameen Al-Dakhil.