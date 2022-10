Des chants racistes chez les supporters du Beerschot au Stade Machtens

Les supporters du Beerschot se sont signalés de bien mauvaise manière lors de leur déplacement au RWDM, ce week-end.

Ce samedi, le Beerschot se déplaçait au RWDM et s'est incliné 2 buts à 0 au Stade Machtens. Une défaite qui a été d'autant plus entachée que les supporters du club anversois se sont signalés de bien triste manière. Des chants racistes ont été entonnés dans la tribune visiteurs, et la Pro League a rapidement réagi. "C'est tout simplement idiot", peste sur Twitter Lorin Parys, CEO de la Pro League, qui promet des mesures.

"Le procureur enquêtera sur base des images. Le Beerschot a été contacté et une réunion avec les supporters suivra. La Pro League apportera son soutien mais assurera également un suivi rigoureux", affirme Parys. Il y a récidive dans le chef des supporters des Rats...