Manchester United se relance à Everton

Une semaine après la claque subie dans le derby de Manchester, United se relance grâce à sa victoire à Everton (1-2).

La soirée avait pourtant très mal commencé pour les Red Devils, menés après cinq minutes de jeu seulement, suite au très joli but d'Axel Iwobi. Mais la recrue phare de l'été mancunien, Antony, a relancé son équipe au quart d'heure de jeu.

C'est ensuite Cristiano Ronaldo qui s'est chargé de donner l'avance à ManU juste avant la pause, en inscrivant le 700e but de sa carrière un club. Un but synonyme de victoire pour les Red Devils. Le marquoir n'a pas évolué en seconde période. L'équipe d'Erik ten Hag s'impose et grimpe à la cinquième place de Premier League, Everton reste 12e.