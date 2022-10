Mbaye Leye ne trouve pas la solution : "Difficile de croire que ce sont les mêmes joueurs..."

Zulte Waregem n'y arrive pas, et Mbaye Leye non plus. Les Flandriens menaient au score, puis se sont complètement écroulés en seconde période face à OHL.

On se disait que Zulte Waregem allait tenir sa première victoire référence cette saison, face à un OHL encore une fois méconnaissable. Mais la seconde période des Flandriens sera catastrophique. "C'est difficile de croire que ce sont les mêmes joueurs avant et après la mi-temps", se résigne Mbaye Leye après la défaite dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. Zulte prendra en effet cinq buts dans la musette, ne parvenant qu'à revenir à 2-3 avant d'encore prendre l'eau. "Ca rappelle une base du football, il faut rester concentré pendant 90 minutes, pas 45. La baisse de niveau après la mi-temps a été trop importante", regrette l'entraîneur de Zulte Waregem. "Nous avons manqué d'efficacité devant, derrière...à un moment, ce n'est peut-être plus de la malchance". Non, en effet...