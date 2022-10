Serie A: Dybala sur sa lancée, la Roma dans le peloton de tête

La Roma s'impose contre Lecce et c'est encore Paulo Dybala qui a fait la différence.

La Roma s'offre une victoire étriquée contre le promu Lecce, dans un match qu'elle a disputé en infériorité numérique pendant près de 70 minutes. Chris Smalling avait ouvert le score dès la sixième minute et Lecce s'est retrouvé à dix contre onze un quart d'heure plus tard suite à l'exclusion de Morten Hjulmand.

Mais Lecce n'a pas abdiqué pour autant et a même égalisé quelques minutes avant le repos via Gabriel Strefezza. Au retour des vestiaires, Paulo Dybala a inscrit, sur penalty, son septième but de la saison. Un penalty converti qui permet à la Roma son sixième succès de la saison en Serie A.

Et les Romains en profitent pour se replacer dans le groupe de tête au classement de la Serie A: l'équipe de José Mourinho pointe à la cinquième place avec quatre points de retard sur le Napoli.