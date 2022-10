Laurent Blanc explique pourquoi il a rejoint l'Olympique Lyonnais

Le "Président" a été officiellement nommé à la tête de l'Olympique Lyonnais afin de remplacer Peter Bosz.

En conférence de presse ce lundi, Laurent Blanc a justifié sa décision de rejoindre l'Olympique Lyonnais. "La situation n'est pas facile, mais je suis très heureux de venir à l'OL. Ça a failli se faire avant, mais ça ne s'est pas fait pour quelques raisons. Mais oublions tout ça et soyons attentifs au futur. (…) On a une relation particulière avec le président. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, même il y a longtemps, Lyon fait partie des meilleurs club français, j'en suis sûr. Je suis agréablement surpris de l'outil, du stade, le centre d'entraînement. C'est beaucoup d'investissement pour un résultat très bien. Il faut faire en sorte que l'équipe soit à la hauteur de ce qu'on lui demande. Avec beaucoup d'échange, de travail, je pense qu'on peut y arriver", a confié le technicien français qui suscite d'ores et déjà de grandes attentes chez les Gones.

Le Président a calmé le jeu par rapport à une éventuelle pression. "Sincèrement, je ne m'attache pas à ça. Je suis content d'être là, je suis heureux de relever le challenge. Je connais la difficulté de ce challenge, mais je suis content de le relever avec les dirigeants, les joueurs et le staff. Je sais qu'il y aura des moments difficiles mais je sais qu'on peut réussir, c'est la seule chose qui m'intéresse. L'objectif de retrouver l'Europe ? C'est surtout d'améliorer les résultats dans un premier temps ! Pour l'instant, l'objectif est de grapiller des points, de récupérer des points sur les équipes devant nous, c'est déjà très compliqué de remplir cette mission-là, donc on va s'y attacher", a conclu Blanc.