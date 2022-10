La FIFA va dédommager les clubs concernés par la prochaine Coupe du monde

La FIFA a communiqué ce mardi que 209 millions de dollars (215 millions d'euros) allaient être distribués aux clubs dont des joueurs internationaux participaient à la Coupe du monde se tenant du 20 novembre au 18 décembre prochains au Qatar.

Chaque club recevra environ 10.000 euros "pour chaque jour passé par un joueur en sélection – du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition", annonce la FIFA, qui précise que "cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition."

Ce programme avait vu le jour en 2010, "pour couvrir les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde". Le montant total sera égal à celui distribué il y a 4 ans.

