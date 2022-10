Stefan Savic attend le Club de Bruges de pied ferme : "Nous sommes prêts"

Stefan Savic n'a pas reçu beaucoup de questions sur le match de demain de la part de la presse espagnole. Il s'agissait surtout de la mauvaise forme de l'Atlético en Ligue des champions.

Stefan Savic a directement fait savoir que l'Atlético Madrid ne manque pas de leadership. "L'Atlético a toujours eu des leaders, sur et en dehors du terrain. Une équipe peut connaître une baisse de forme mais les leaders ont toujours été là et seront toujours là", a répondu clairement le défenseur.

Diego Simeone effectue souvent des rotations et apprend au club madrilène à jouer avec quatre et cinq défenseurs. "Je me fiche de savoir si nous défendons à quatre ou cinq, vraiment. L'entraîneur nous donne un système et nous nous entraînons dessus, comme avant le match contre Bruges. Nous sommes prêts."

Savic a ensuite parlé brièvement du match à l'extérieur au Jan Breydel. "Je pense que nous avons contrôlé le match et que nous avons bien joué. Nous avons eu des occasions, mais malheureusement le but n'est pas tombé. Nous verrons ce que ce mercredi nous réserve."