Danny Buijs sur la méforme de Nikola Storm : "Des problèmes d'ordre privé"

Contre Anderlecht (1-3), certains des points faibles du KV Malines ont refait surface. Nikola Storm n'atteint actuellement pas, quant à lui, son meilleur niveau. L'entraîneur Danny Buijs a parlé de ces questions lors de sa conférence de presse avant le déplacement à La Gantoise (dimanche, 16h).

Un Anderlecht peu convaincant avant la mi-temps s'est tout de même imposé Derrière les Casernes le week-end dernier. A Malines, en attaque, Julien Ngoy a dû être remplacé après l'heure de jeu par Frédéric Soelle Soelle, âgé de 16 ans. En d'autres mots : l'attaque malinoise pose encore et toujours question.

"Alessio Da Cruz revient de suspension, Yonas Malede a retrouvé quelques minutes. Ensuite, il faut aussi voir si certains gars performent suffisamment vers la deuxième moitié de la saison. Il y a aussi deux joueurs qui reviennent, avec Mrabti, et Engvall qui revient de Norvège après un prêt", a expliqué le coach de Malines, Danny Buis, en conférence de presse.

© photonews

Qu'en est-il de la confiance de Ngoy ? "Je n'ai pas à me plaindre de l'attitude de Julien, c'est juste un bon professionnel. Même si nous avons vu dès le début qu'il n'est pas un vrai attaquant d'origine. Ensuite, vous avez Yonas Malede, mais il indique à son tour qu'il préfère jouer à gauche."

Le coach malinois doit-il alors titulariser Soelle Soelle, avec toutes ces interrogations ? "Je pense personnellement que c'est encore trop tôt. Il fait une très bonne impression à l'entraînement. Parfois, vous pensez qu'il est prêt à commencer et parfois vous voyez que c'est encore trop tôt. Qui sait, ça peut arriver bientôt ou tout aussi bien, ça peut prendre plus longtemps."

© photonews

Un autre problème est l'état de forme de Nikola Storm - aucun but ou assist cette saison. "Il n'est pas encore au niveau pour faire régulièrement la différence, non. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit déçu à cause d'un transfert manqué. Il a déjà eu des situations privées qui ont nécessité de l'énergie et de l'attention. Il doit faire face à cela. Nous sommes satisfaits de la façon dont il les traite. Espérons qu'il franchira bientôt cette dernière étape."