Invincibilité record pour Kompany à Burnley : "Il y a une raison à cela"

L'ancien coach d'Anderlecht réalise de très bon débuts à la tête des Clarets et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Sous Kompany, Burnley n'a plus perdu depuis le 12 août dernier et une défaite (1-0) face à Watford. Certes, les Clarets comptent 7 matchs nuls sur 13 rencontres jouées, mais l'on peut ressortir de ces 11 derniers matchs sans défaite - un record dans ce championnat - beaucoup de positif et de promesses pour le futur.

"Nous sommes impatients de jouer le prochain match, nous avons fait ce que nous devions faire contre Coventry (victoire 0-1, ndlr). Nous avons fait ce que nous devions faire contre Coventry. C'est un autre match à domicile, quelque chose que nous attendons toujours avec impatience", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

"Je pense que la raison pour laquelle nous sommes invaincus depuis longtemps est que nous voulons toujours gagner le match et cela ne fonctionne pas toujours, mais si vous êtes proche, vous ne perdez pas. Pour nous, il s'agit de prendre le plus de points possible et nous sommes impatients de jouer ce match samedi."

Burnley rencontre Swansea ce samedi, un concurrent direct qui ne compte que deux points de retard sur la 4e place actuelle des Clarets en Championship. "Je suis vraiment impatient de jouer ce match", s'est réjoui Kompany.

"Nous essayons vraiment de tirer le meilleur parti de chaque match que nous jouons à domicile. C'est un match intéressant car je pense que ce qu'ils font (Swansea) est assez clair, et c'est également ancré dans ce club. Nous voulons vraiment avoir un impact dans ce match. J'ai hâte d'y être car il pose tellement de défis, il est probablement un peu plus difficile à prévoir."