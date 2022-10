Mazzù est clair : "Quand ça ne va pas, il faut le reconnaître"

Anderlecht n'était nulle part à West Ham, et Felice Mazzu le reconnaît aisément. Mais il souligne également les manquements de la défense à 4 tant réclamée...

Après la défaite (2-1) à West Ham, Felice Mazzu était très clair dans son analyse. "Quand ce n'est pas bon, il faut savoir le dire. L'adversaire nous était supérieur, malgré ce score serré. Même s'il y a des points positifs ", souligne-t-il. "Et ces deux buts sont évitables. Notre troisième quart d'heure était mieux...une fois que nous avons changé de système".

Une déclaration qui n'est pas anodine car Mazzu assumait que le changement de système, s'il a eu lieu, était principalement dû à la demande très élevée de la presse et du public sur ce plan. Et le coach du RSC Anderlecht n'a pas aimé ce qu'il a vu. "Nous défendions toujours à 4 contre 4. Ce n'est pas vraiment un problème entre les lignes. Mais nous étions homme contre homme sur les flancs et ils nous ont posé problème sur ce plan".

Pas vraiment de conclusions à tirer

Ce déplacement européen n'était donc pas une préparation idéale pour le topper de ce dimanche. "Il faudra récupérer physiquement et mentalement. Mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives après ce match. Ce sont deux compétitions différentes. Nous pouvons toujours nous inspirer de la seconde période à Malines".