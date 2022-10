Phil Foden prolonge à City

Manchester City prolonge l'une de ses pépites. A 22 ans, Phil Foden fait en effet partie des valeurs sûres du club mancunien. L'ailier anglais a signé un nouveau contrat de cinq ans et est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec les Sky Blues.

Formé au club, l'Anglais était passé professionnel en 2017 et il a, depuis, cumulé 182 rencontres, inscrit 52 buts et distillé 36 assists avec la vareuse bleu ciel. Et Phil Foden en a aussi profité pour garnir son palmarès de quatre titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue notamment.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊