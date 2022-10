🎥 Ronaldo se confie sur sa santé mentale : "Je suis une thérapie depuis deux ans et demi"

A l'image de plusieurs grands noms du sport mondial, Ronaldo s'est récemment confié sur la santé mentale dans le sport. L'ancien international brésilien a profité de la sortie du documentaire sur son histoire (The Phenomenon) pour parler de ce sujet dans les colonnes de Marca.

"Je suis une thérapie depuis deux ans et demi, je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant", a-t-il confié, évoquant le grand stress mental auquel il a été exposé sans préparation.

"A cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd’hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils reçoivent l’attention médicale dont ils ont besoin pour faire face au quotidien."

Selon lui, les joueurs et autres membres du staff de "sa" génération ignoraient totalement le sujet de la dépression chez les sportifs alors que beaucoup "ont traversé des moments horribles".

