Burnley continue de gagner, Anass Zaroury marque son premier but

Vincent Kompany et Burnley sont en bonne forme en Championship, et l'une des recrues estivales a marqué son premier but.

Le jeune belge Anass Zaroury, arrivé du Sporting Charleroi en Championship l'été dernier dans les valises de Vincent Kompany, a inscrit le troisième but de la belle victoire de Burnley face à Swansea City ce samedi. Il avait auparavant délivré l'assist sur le 2-0 de Rodriguez. Les Clarets ont déroulé (4-0), enchaînant une seconde victoire consécutive et prolongeant leur très belle série d'invincibilité record. La méthode Kompany semble bel et bien marcher à Burnley, qui trône désormais en tête de la D2 anglaise en attendant le résultat de Norwich City. 😶‍🌫️ Pendant ce temps-là, Vincent Kompany en tête de Championship...



⚽️ But de Vitinho

🎯 Assist de Cullen

⚽️🎯 But et Assist de Zaroury



Cette victoire contre Swansea a une odeur de Pro League pic.twitter.com/qBo9mLB6Mz — Ma Pro League (@MaProLeague) October 15, 2022