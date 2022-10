Courtes victoires pour Openda avec Lens et Witsel avec l'Atletico

Deux Diables Rouges étaient actifs à l'étranger ce soir: Lois Openda a participé à la victoire de Lens contre Montpellier (1-0), Axel Witsel a participé à celle de l'Atletico à Bilbao (0-1).

Comme il en a pris l'habitude, Loïs Openda était titualire avec le Racing Club de Lens contre Montpellier. Mais l'ancien Brugeois n'a pas été en mesure d'inscrire son cinquième but de la saison. Il a cédé sa place à l'heure de jeu et c'est son remplaçant, Wesley Saïd qui a inscrit le but de la victoire à la 68e. Les Nordistes en profitent pour dépasser Marseille et s'installer provisoirement sur le podium de Ligue 1.

Il n'y avait en revanche pas de Belge au coup d'envoi du choc entre Bilbao et l'Atletico en Espagne. Axel Witsel est monté en fin de rencontre, Yannick Carrasco est resté sur le banc. Les Colchoneros s'imposent grâce à un but d'Antoine Griezmann, idéalement servi par Alvaro Morata, et dépassent leurs adversaires du jour pour prendre la troisième place du classement.