Premier League : Leicester City et ses Belges continuent de décevoir

Nouvelle contre-performance de Leicester City à domicile : les Foxes ne décollent pas.

Dans quel état psychologique nos Diables Rouges de Leicester City arriveront-ils à la Coupe du Monde ? Il y a en tout cas de bonnes chances qu'ils surfent sur une série particulièrement négative, voire même qu'ils retrouvent la sélection avec le statut de lanterne rouge de Premier League. Ce samedi, Leicester City recevait Crystal Palace, et n'est pas parvenu à trouver la faille.

Wout Faes et Timothy Castagne, titulaires en défense, pourront se réjouir d'avoir gardé le zéro - pour la seconde fois seulement cette saison. Youri Tielemans, lui, n'a pas pu faire la différence malgré un match correct, et a été remplacé par Dennis Praet à la 82e minute. Les Foxes ont calé (0-0) face à Palace et quittaient temporairement la dernière place...en attendant le résultat de Nottingham Forest un peu plus tard.