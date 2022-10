L'Angleterre privée d'un titulaire pour la Coupe du Monde 2022 !

Chaque blessure peut être un coup dur à un mois de la Coupe du Monde. L'Angleterre en fait les frais.

Reece James (22 ans) n'ira pas à la Coupe du Monde. Le défenseur de Chelsea s'est lourdement blessé au genou mardi en Ligue des Champions, face à l'AC Milan, et le verdict est tombé : 8 semaines d'absence. Trop long pour que James espère aller au Qatar avec l'Angleterre, qui débute sa compétition le 21 novembre face à l'Iran.

Formé à Chelsea, Reece James y est un titulaire indiscutable au poste de back droit cette saison (11 matchs, 2 buts, 2 assists). Avec l'Angleterre, il était réserviste lors de l'Euro 2020, disputant seulement le second match de poules face à l'Écosse, mais est depuis devenu un titulaire, jouant 90 minutes lors des quatre derniers matchs de Nations League y compris face à l'Italie et l'Allemagne. Une vraie perte donc pour Gareth Southgate et les Three Lions.