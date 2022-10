Aleksandar Mitrovic vers un autre grand championnat européen ? "Il ne faut jamais dire jamais"

L'ancien attaquant d'Anderlecht a révélé avoir été proche d'un départ vers une autre formation européenne, et ne semble pas encore en avoir fermé la porte.

Recruté par Newcastle en provenance du Sporting d'Anderlecht en 2015, Aleksandar Mitrovic (28 ans) est depuis devenu l'un des artificiers les plus efficaces d'Angleterre. Grand artisan de la montée de Fulham en Premier League après une saison record à 44 buts, le Serbe continue sur sa lancée et a déjà scoré 7 buts en 9 matchs de championnat.

Pourtant, Mitrovic aurait pu évoluer dans un autre championnat européen : la Serie A. "Par le passé, j'étais proche de l'AS Rome", a confié l'attaquant à La Gazzetta dello Sport.

Et Mitrovic ne semble pas dire non à un départ vers l'Italie ! "Je me sens bien en Angleterre, mais dans le futur ? Il ne faut jamais dire jamais. A part la Roma, j'aime Naples et ses fans", a-t-il déclaré.