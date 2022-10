José Jeunechamps : "Physiquement, on n'était pas prêt pour ce match"

Les Métallos ont été défaits au terme d'une rencontre très peu animée, ce mardi soir.

Après trois rencontres de bonne facture, le RFC Seraing est retombé dans ses travers, ce mardi soir. Une défaite, 0-1, face au Cercle de Bruges, lors de laquelle les Métallos n'ont strictement rien montré. Après cette rencontre, l'entraîneur du RFC Seraing s'est dit déçu de la prestation de ses couleurs.

"Physiquement, on n'était pas prêt pour ce match. On n'a pas su concrétiser les quelques occasions qu'on a eues, et on s'est montrés trop fébriles défensivement, notamment sur le but de Popovic. Il faut qu'on parle au reste du staff."

Si le spectacle n'était pas bien grandiose footballistiquement parlant, il l'a été encore moins en fin de rencontre, lors d'échauffourées entre les deux équipes. "J'ai essayé de garder mes joueurs calmes le plus longtemps possible. Mais quand leur kiné est venu frapper l'un de mes hommes, je suis intervenu pour les séparer. Je veux m'excuser de ne pas avoir pu garder mon sang-froid" commente José Jeunechamps.

Du côté d'Antoine Bernier, la frustration se faisait également ressentir. "Je suis très déçu du résultat et de notre prestation. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cercle mérite la victoire."

Avec ce revers, les Métallos occupent la 16e place avec 11 unités, à égalité avec le KV Mechelen, le KV Oostende et Courtrai, 17e.