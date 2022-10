📷 Festival arbitral au Gaverbeek : but annulé, rouge oubliée et dix minutes additionnelles

Quelle première mi-temps on aura vécu à Waregem ! Lors de Zulte Waregem - Anderlecht, Mr Laforge a eu à faire appel au VAR à deux reprises et la première mi-temps aura au final duré dix minutes de plus que les 45 prévues...

Situation incroyable à la 33e minute de jeu : Fabio Silva croit marquer sur un service d'Amir Murillo...mais Mr Laforge, après de longues discussions dans l'oreillette et consultation du VAR - ce qui prend sept bonnes minutes - décide d'annuler le but, et de donner...penalty en faveur d'Anderlecht (qui est alors mené).

Après visionnages des images, la décision est en soi correcte : Kristian Arnstad était hors-jeu sur le but de Silva, mais sur la phase précédente, Timothy Derijck envoie un tacle très dangereux au même Fabio Silva. Problème : si Mr Laforge a revu les images avec attention, il ne peut pas avoir manqué le fait que Derijck doit être expulsé. Son geste est clairement dangereux et tord violemment la cheville de son adversaire.

Et ce n'était pas terminé : au bout du temps additionnel (soit à la...45e+7), Zeno Debast va au duel avec l'excellent Alieu Fadera. Contact fautif ? Pour Mr Laforge, clairement : il brandit la rouge directe (Debast était déjà averti). Le VAR le rappelle à l'ordre, l'arbitre s'exécute et va voir les images, annulant carrément la rouge...sans même la transformer en jaune. Debast sera sur le terrain en seconde période. Ah, et Silva a transformé son penalty, aussi...