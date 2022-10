Genk peut-il viser le titre ? Kevin Vandenbergh met le holà

Le Racing Genk est actuellement en tête de la Jupiler Pro League, mais cela ne doit pas créer des attentes excessives.

En pratiquant un bon football, le Racing Genk se fraye un chemin jusqu'à la place de leader, mais le fait de présenter le club comme un prétendant au titre va trop loin pour Kevin Vandenbergh.

"Je vois des clubs avec un noyau plus large et avec un budget dix fois plus élevé. Mais le football européen coûte des points, ce qui est désormais évident au Club de Bruges. On ne sait donc jamais", a déclaré Vandenbergh au Het Belang van Limburg. "Disputer les playoffs 1 est de toute façon un must pour Genk et ensuite tout est possible. L'important maintenant est de maintenir le rythme. S'ils continuent à former un groupe soudé et enthousiaste, ils vont certainement mettre la pression sur le Club de Bruges et l'Antwerp."