Ten Hag réagit à la sortie polémique de Cristiano Ronaldo

L'entraîneur de Manchester United est en réel conflit avec sa star depuis plusieurs mois. Le dernier coup de sang de CR7 va avoir du mal à passer pour le Néerlandais.

La victoire de Manchester United face à Tottenham mercredi soir en entachée par une sortie polémique de Cristiano Ronaldo qui a quitté le banc des Red Devils en fin de match fou de rage.

Après cet incident, Erik ten Hag s'est exprimé : "Je m'en occupe demain, pas aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui".

"J'espère que nous avons jeté de nouvelles bases avec cela. Il s'agit d'abord de l'organisation sur le terrain avec et sans possession, ensuite il faut mettre de l'intensité dans notre jeu. Vous voyez que nous avons évolué. Nous progressons tout au long de la saison et nous devenons de plus en plus productifs, avec et sans ballon."