Grosse blessure pour une internationale française : "Je pensais que cela ne m'arriverait probablement jamais"

Claire Lavogez a annoncé ce jeudi qu'elle s'était rompu les ligaments croisés du genou droit lors de la victoire du Kansas City Current à Houston (2-1) au premier tour des playoffs du Championnat américain féminin (NWSL). Évacuée par le staff médical en début de seconde période (51e), la Française a passé des examens qui ont confirmé le verdict redouté.

"Je pensais que cela ne m'arriverait probablement jamais", a-t-elle écrit sur Twitter. "Je me voyais épargnée par LA blessure qui fait peur." Désormais fixée, l'internationale française (28 ans, 35 sélections) sera absente pour de longs mois.

Au bout de 22 ans de football et à 28 ans, je pensais que cela ne m'arriverait probablement jamais... Je me voyais epargnée par LA blessure qui fait peur... mais voilà, je me suis rompue les ligaments croisés du genou droit pendant le quart de finale de play off à Houston. pic.twitter.com/jMr9EvcIuN