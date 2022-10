Reprendre Raphaël Varane ? Une bien mauvaise idée selon Raymond Domenech : "Cela va complètement polluer toute la préparation"

Victime d'une lésion du biceps fémoral, le défenseur central français devrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition.

Le défenseur de Manchester United et de l'équipe de France Raphaël Varane pourrait donc revenir à temps pour le Mondial 2022. Mais à la place du sélectionneur Didier Deschamps, Raymond Domenech se serait passé du vice-capitaine.

"Si on évacue le problème des 26 qui permet de prendre trois invalides, il peut le prendre. Mais si l'on se demande s'il doit le prendre, c'est non", a lâché l’ancien coach de la France sur la chaîne L’Equipe. "On ne prend pas quelqu'un qui va complètement polluer toute la préparation. On l'a vu en 2004 avec Marcel Desailly, en 2008 avec Patrick Vieira, je l'ai eu avec William Gallas en 2010, et il y a eu Zinedine Zidane en 2002. On ne sait pas si ces joueurs vont être prêts ou pas. C'est toujours pareil, le groupe est pollué. J'ai cité quatre exemples sur quatre compétitions différentes pour lesquelles on s'est planté à chaque fois", a rappelé le technicien français.