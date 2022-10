Le SPF Intérieur réagit aux évènements à Standard - Anderlecht : "Quelques émeutiers ont tout gâché pour les autres supporters"

Cela a chauffé à Standard - Anderlecht dimanche soir, dans et aux alentours du stade Maurice Dufrasne de Sclessin.

Non contents d'interrompre puis de forcer l'arrêt du match à l'heure de jeu en jetant des fumigènes sur la pelouse, plusieurs fans d'Anderlecht ont tenté de mettre le feu - sans mauvais jeu de mots - aux poudres aux alentours du stade et se sont rendus coupables d'actes de vandalisme sur les bus de leur équipe.

Des affrontements entre supporters des deux camps ont été à déplorer. Une vingtaine de fans et trois policiers ont été blessés, rapportent Het Laatste Nieuws.

Ce lundi, le SPF Intérieur a condamné ces comportements. "Quelques émeutiers ont ruiné la fête du football pour tous les autres supporters", peut-on lire dans le quotidien flamand.

"Dans des incidents comme celui-ci, ce sont les policiers qui, avec les clubs impliqués, sont responsables de la collecte des preuves. Tant la zone de police de Liège que la zone de police Sud établiront les PV nécessaires à partir des images et les soumettront à la Cellule Football du SPF Intérieur. Le but de cette procédure est de vérifier si, selon la loi sur le football, il existe suffisamment de preuves pour imposer une sanction (interdiction de stade, interdiction de périmètre et/ou amende) aux émeutiers."

Le SPF Intérieur a mis en place un "Plan Football", aux sanctions désormais plus sévères. "Ce sont des faits liés, par exemple, à la violence physique et à l'utilisation de matériel pyrotechnique. Par exemple, l'année dernière, après des incidents autour d'Antwerp - EintrachtFrancfort, 95 000 euros d'amendes ont été infligées. Et un total de 276 ans d'interdictions de stade ont été imposées."