Le football belge englué dans un incroyable gouffre financier ?

Dans une vidéo publiée ce mardi soir sur Youtube, le journaliste d'investigation français Romain Molina a résumé la situation financière des clubs professionnels belges. Et ce n'est pas très glorieux.

Si vous vous intéressez aux enquêtes de pédocriminalité et de scandales en tous genres dans le milieu du football, vous avez certainement déjà entendu parler de Romain Molina. Le journaliste d'investigation français, mondialement spécialisé dans ce domaine, est un adepte de vidéos Youtube au format le plus traditionnel : une caméra, pas de montage, une bouteille d'eau et quelques schémas. Dans ces vidéos, le journaliste français énumère, explique et exemplifie plusieurs scandales se déroulant aux quatre coins du globe.

Après la tristement célèbre affaire du Footgate, Romain Molina a publié ce mardi une vidéo portant sur l'important gouffre financier dans lequel est enlisé le football belge depuis quelques années. Et ce n'est pas très beau à savoir.

Durant onze minutes, on y apprend différents détails des comptes bancaires des clubs professionnels de notre pays. Appuyé par une enquête de l'Echo parue la semaine dernière, Romain Molina nous informe premièrement que les clubs de D1A ont perdu... 250M € sur les cinq dernières saisons. Dans ce classement, le Sporting d'Anderlecht arrive en tête avec 97.13M €, devant OHL et ses 52.31M €. Viennent ensuite le Standard de Liège, l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise et la KAS Eupen, à savoir tous des clubs dirigés par des investisseurs étrangers - sauf pour les Rouches, dont la situation est légèrement différente puisque 777 Partners est arrivé cet été -.

Parmi les bons élèves, on note principalement le KRC Genk et le Club de Bruges, mais aussi La Gantoise, Charleroi et le RFC Seraing.

Les détails de cette enquête ainsi que les différentes histoires qui animent actuellement notre football belge sont à retrouver dans la vidéo.