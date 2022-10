Le PDG de l'Union ne se réjouit pas du sort de Felice Mazzù

Felice Mazzù avait pris tout le monde de court à l'Union Saint-Gilloise en rejoignant le rival anderlechtois. Cela n'aura duré que cinq mois, et Mazzù est déjà licencié, mais pas question pour l'USG de s'en réjouir.

Philippe Bormans, PDG de l'Union, s'est exprimé dans Het Belang van Limburg au sujet de l'échec de Felice Mazzù au RSC Anderlecht. Et il n'y voit pas matière à sourire. "Pas du tout, non. Cela montre à quel point les choses sont relatives. Un jour, tu es un dieu, le lendemain personne...c'est le football", regrette-t-il. "On sait que c'est la règle, il y a toujours un risque, surtout dans un club comme Anderlecht. Mais je trouve dommage de voir à quel point Felice a été critiqué ces derniers temps".

Bormans affirme même qu'il prendra contact avec son ex-entraîneur. "Felice est un bon coach, et j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que personne. Quand les choses se seront calmées, je le contacterai. Mais je suis sûr qu'il surmontera tout ça", assure le PDG unioniste.