Malgré la défaite, l'OM y croit encore : "Le match de l'année contre Tottenham"

Les Olympiens ont été défaits sur la pelouse de Francfort, mais peuvent encore accrocher la deuxième place du groupe.

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille a manqué sa première balle de match et s'est incliné sur la pelouse de Francfort (2-1). Malgré cette défaite, les Olympiens peuvent encore se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Il faudra, pour ce faire, se défaire de Tottenham lors du dernier match. "Il aurait fallu marquer ce but égalisateur. On a bien joué, mais pas de manière suffisante pour l'emporter. Mes joueurs ont beaucoup donné, ont fait des efforts, mais je n'ai pas apprécié la manière avec laquelle on a manqué de tranchant défensif en première période."

Dans six jours, l'OM jouera donc sa qualification face aux Anglais. "Il ne faut pas trop se prendre la tête. Ce sera le match de l'année. Pour les supporters, ça sera très beau. Vu comme on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On a toutes les qualités pour le faire. On a été courageux, on peut être fier. La façon avec laquelle on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l'être" conclut Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.