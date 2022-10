Sergio Ramos peut-il encore espérer aller au Qatar ?

Sergio Ramis n'a plus été sélectionné avec la Rojas depuis de nombreux mois. Mais le défenseur du PSG reprend espoir.

D’après les informations publiées par As, Sergio Ramos figure dans la pré-liste de 55 joueurs envoyée par Luis Enrique à la FIFA, dans l’optique du Mondial. Le défenseur parait avoir retrouvé un niveau intéressant et pourrait disputer son cinquième Mondial, après ceux de 2006, 2010, 2014 et 2018.

Pour rappel, le natif de Camas compte 180 sélections avec l’Espagne. Le joueur est également parvenu à inscrire 23 buts. Sergio Ramos a fait ses débuts avec la Roja en 2005, à l’âge de 18 ans.