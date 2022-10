Angel Di Maria ne quittera pas la Juventus cet hiver : "Je ne sais pas qui a inventé ça"

L'international argentin a mis les points sur les i concernant les rumeurs qui l'envoyaient dans son pays natal dès janvier.

Dans un entretien accordé à la chaîne de la CONMEBOL, Angel Di Maria avait exprimé son souhait de retourner jouer à Rosario Central un jour : "Je l'espérais depuis longtemps, ce n'est pas facile mais j'aimerais bien. Les joueurs en Argentine rêvent de l'avenir en Europe, tandis que je rêve de retourner à Rosario Central".

Après l'élimination de la Juventus en Ligue des champions, il n'en fallait pas plus pour que certains médias lient les deux événements et parlent d'un départ ancitipé de l'Argentin dès le mercato de janvier pour son retour au bercail. Cependant, Di Maria a voulu régler ses comptes avec ces médias et l'a fait dans un long message sur les réseaux sociaux.

"Je n'ai pas l'habitude de donner des explications lorsque je lis ces mensonges, mais il est temps d'en donner. Je ne sais pas qui a inventé que je pars en janvier, les déclarations que vous avez vues où je dis que je vais prendre ma retraite à Rosario Central sont récentes, mais ce sont des déclarations que j'ai faites depuis le jour où je suis venu jouer ici en Europe en 2007", peut-on lire sur Instagram.

"Cela ne veut pas dire que je veux partir aujourd'hui, je ne vais pas non plus partir en janvier, arrêtez d'inventer, je suis très heureux dans ce grand club, très heureux dans la ville et quand je serai de nouveau bien physiquement, je donnerai à l'équipe le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait quand j'ai joué, ici et dans toutes les équipes où j'ai joué."