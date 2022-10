Coupe du monde : le Pays de Galles, une première depuis plus de 60 ans

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Au tour du Pays de Galles, pour sa deuxième participation au tournoi.

La qualification : une équipe qui s'installe dans les valeurs sûres européennes

Nos Diables ont été habitués à les affronter ces dernières années, et parfois à leurs dépens : le Pays de Galles confirme son ère dorée, en se qualifiant pour la Coupe du monde.

Versés dans le groupe de la Belgique lors des qualifications, les Gallois ont prouvé de solides qualités. Nos Diables ont d'ailleurs été les seuls à les défaire (3-1, en ouverture). Avant même son dernier match (1-1, face à la Belgique), le Pays de Galles avait validé son ticket pour les barrages. La République tchèque, plus proche poursuivant, a échoué à un point de la Cymru.

En barrages, les hommes de Rob Page ont fait chuter l'Autriche grace à un doublé supersonique de leur talisman, Gareth Bale (2-1), puis l'Ukraine (1-0).

Le noyau : du talent, mais aussi du vieillissant...

Même si la sélection ne s'est jamais imposée sur la scène internationale, le Pays de Galles nous a déjà offert de très grands joueurs inscrits au panthéon de la Premier League : Ryan Giggs, Gary Speed, Mark Hughes, Ian Rush, Craig Bellamy ou, pour les cinéphiles et les nostalgiques du bon gros foot "franco de porc" à l'ancienne, Vinnie Jones.

Mais ces dernières années, de très gros talents voire des joueurs majeurs ont confirmé la période dorée que traversent (ou ont traversé ?) les Dragons. Star mondiale, Gareth Bale va découvrir la Coupe du monde. A 33 ans, ses plus belles années sont derrière lui, et on doute fort que jouer en MLS lui fasse retrouver son niveau d'antan. Il voudra marquer le coup, pour ce qui est sans doute sa seule occasion de briller en Coupe du monde avec son pays.

C'est aussi le cas d'Aaron Ramsey (31 ans), décevant à la Juve puis aux Rangers, et en pré-retraite à Nice. On ne peut pas dire que l'âge de Wayne Hennessey (35 ans), Joe Allen (32 ans) ou Chris Gunter (33 ans) plaide en leur faveur malgré leur grande expérience.

Ben Davies (29 ans, Tottenham) reste lui aussi un grand gage d'expérience en défense. Devant, comme nos Diables en ont plusieurs fois été témoins en Ligue des nations, le Pays de Galles jouera aussi beaucoup sur son grand attaquant (1,95 m), Kieffer Moore.

Un noyau certes assez vieillissant, mais dans lequel on rencontre pas mal de joueurs qui évoluent à haut niveau, quasi majoritairement, logiquement en Premier League, et qui commencent à prendre un certain statut : Neco Williams, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Chris Mepham, Connor Roberts, Harry Wilson, Brennan Johnson, Daniel James, Rabbi Matondo,...

L'objectif : confirmer l'ascension, et tenter d'égaler...1958 ?

Petit pays par la taille (10 km² de moins que la Belgique), le Pays de Galles reste un "petit" pays de football. Sa seule participation en Coupe du monde, c'était en 1958.

Comme l'écrit The Independant, qui classe cette qualif' parmi son top 100 des plus grandes anecdotes de l'histoire de la Coupe du monde, le Pays de Galles a reçu un petit coup de pouce de...la Belgique -décidément. Les Gallois n'étaient en effet pas qualifiés pour la compétition mais, suite au refus de la Belgique, ont été tirés au sort pour jouer un barrage face à Israël.

Lors de ce mondial, organisé en Suède, le Pays de Galles réussit à se qualifier pour les quarts de finale alors qu'ils sont versés dans un groupe composé de la Hongrie - finaliste 4 ans plus tôt -, le Mexique et le pays-hôte. En quarts de finale, les Dragons tombent sur le Brésil. Un jeune gamin de 17 ans, du nom de Pelé, inscrit son premier but dans l'histoire du tournoi et ira remporter la première Coupe du monde de la Selecao.

Depuis, les Gallois ne sont pas parvenus à retrouver le Mondial, échouant à chaque fois en qualifications mais se montrant de plus en plus consistants et réalisant lors de l'Euro 2016 un exploit retentissant en ralliant les demi-finales (inutile de remuer davantage le couteau dans la plaie...).

L'objectif sera donc d'au moins s'extirper d'un groupe B ouvert, avec en prime une revanche à prendre sur l'Angleterre après un mémorable match perdu à l'Euro français sur un but à la dernière minute de Sturridge.