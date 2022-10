Retrouvailles victorieuses pour Vrancken face à Malines

Les Limbourgeois ont cependant dû faire le dos rond en terminant la rencontre à dix.

On en a parlé toute la semaine : ce vendredi, Wouter Vrancken, qui caracole en tête du championnat avec Genk, retrouvait son ex malinoise, avec à sa tête ce bon vieux Steven Defour. La rencontre promettait d'être attrayante, on n'a pas été déçu, surtout en première période.

Après quelques possibilités pour les Malinois, c'est Genk qui ouvre le score par Munoz (9', 1-0) qui trompe le gardien adverse avec un superbe un-deux. Mais dans la foulée, Rob Schoofs se joue de son adversaire direct avec une feinte de corps dont il a le secret avant d'enrouler sa frappe dans la lucarne (12', 1-1).

C'est bien parti... mais c'est pratiquement terminé. Sandy Walsh réussit à se créer une superbe occasion à la suite d'une glissade adverse, mais il se trompe dans le dernier geste. En deuxième période, on va même encore aller un peu plus bas dans l'intensité, même si Genk prend le dessus, assez de temps pour que Arteage viennent profiter d'une belle action de Paintsil pour marquer dans le but vide (57', 2-1).

© photonews

Genk est sur du velours ? Pas tout à fait, car El Khannouss craque. Il reçoit d'abord un carton jaune pour un tacle cassant une action au milieu du terrain, avant de s'en prendre à l'arbitre de la rencontre, par deux fois, et deux fois, afin de réclamer un carton jaune pour Walsh (qui l'aurait bien mérité). Résultat des courses : El Khannouss reçoit son deuxième carton en 6 minutes pour protestation et rejoint les vestiaires.

Mais Malines semble un peu à court de jus et ne parvient pas à se montrer dangereux. Pire, Trésor sert parfaitement Paintsil dans le rectangle et ce dernier fixe les chiffres (92', 3-1). Genk s'impose donc et a désormais 7 points d'avance sur l'Antwerp qui se déplace dimanche à Charleroi.