Roberto Martinez parle de la pré-sélection de 55 joueurs : "Si Heynen avait joué à cette position il y a quelques mois..."

Cette semaine, Roberto Martinez a dû envoyer une pré-sélection de 55 joueurs à la FIFA. Parmi ces noms, figure Bryan Heynen, qui attend toujours de recevoir sa chance avec les Diables.

Pour VTM Nieuws, Roberto Martinez s'est exprimé sur la pré-sélection de 55 joueurs qu'il a dû envoyer cette semaine à la FIFA. "Il y a effectivement des joueurs de Jupiler Pro League que nous suivons. Maxim De Cuyper, Bryan Heynen et Mike Trésor atteignent un niveau de jeu impressionnant. C'est pourquoi ils sont dans cette liste. Prenez Bryan Heynen, il évolue désormais à un poste qui nous intéresse comparativement aux dernières années. Il joue maintenant comme milieu offensif et se place beaucoup en position de buteur. Il joue 10 mètres plus haut, et c'est quelque chose qui nous intéresse. Si cela avait été le cas il y a dix mois, je l'aurais sélectionné et il aurait eu plus de chances de participer à la Coupe du Monde. Cependant, d'autres joueurs sont aussi éligibles pour ce poste."

Dans cette liste, on retrouve également des jeunes joueurs qui ont décidé de rejoindre récemment l'étranger, ou de passer un cap dans leur carrière. "Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette liste, comme Sambi Lokonga, Amadou Onana, Roméo Lavia, Mario Stroeykens et Julien Duranville. Si j'ai un doute entre deux joueurs, je choisirai directement le plus jeune" conclut Roberto Martinez.