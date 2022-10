Vrancken taille El Khannouss et l'arbitre, mais salue les supporters malinois : "Quatre belles années, ça ne s'efface pas comme ça"

Genk s'est facilement imposé contre Malines (3-1) en ouverture de la quinzième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir. Sans l'exclusion d'El Khannouss, cela aurait pu être encore plus facile pour les Limbourgeois.

Genk a ouvert le score via Munoz (9e) avant de voir Schoofs égaliser (15e). Les locaux s'imposaient grâce à des réalisations de Arteaga (57e) et Paintsil (90e+1). À noter qu'El Khannouss a été expulsé après avoir reçu un second carton jaune (64e).

"En première mi-temps, nous n'avons pas été bons, mais vous êtes toujours face à un adversaire, qui était bon à ce moment-là. Nous étions trop à plat dans les duels à cette période. Vous savez que Schoofs est gaucher et qu'il a un très bonne frappe. C'est là que Bilal El Khannouss devait fermer cette fenêtre de tir plus rapidement. C'est un effort de cinq mètres, on ne peut pas vraiment faire ça", a expliqué Wouter Vrancken.

Après l'égalisation, la machine n'a pas immédiatement riposté. "Nous avons commencé à douter : devons-nous mettre la pression ou non ? Je dis souvent à mes joueurs que le doute est votre plus grand adversaire. Vous l'avez vu revenir dans ce match. Nous avons alors rendu les choses plus claires, les solutions plus claires aussi, car elles étaient à saisir. Alors vous voyez que vous arrivez à dominer."

Pas d'exclusion de Bolingoli

Genk a ensuite porté le score à 2-1, mais a vu El Khanouss être exclu. "D'une manière condescendante, vous obtenez ce carton rouge. Vous ne devriez pas faire ce signe : demandez un carton jaune pour l'adversaire. Bilal a clairement laissé tomber l'équipe. Cinq-dix minutes plus tôt, Bolingoli ne reçoit pas de deuxième jaune lorsqu'il met à terre Paintsil. Je me demande alors où sont les priorités : le football ou les questions périphériques ?"

Ensuite, Vrancken a salué les supporters malinois qui avaient fait le déplacement. "J'ai passé quatre belles années à Malines. On n'efface pas ça comme ça. Il y a toujours un bon lien avec les supporters, les gens du club et les anciens membres du personnel. Il faut s'y accrocher et vouloir les chérir. Je tiens bien sûr à remercier ces personnes pour leur soutien au cours des quatre dernières années."