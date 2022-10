🎥 Serie A : La Lazio se fait surprendre par la Salernitana, le Milan AC et ses Diables piégés à Torino

La 12ème journée de Serie A se poursuivait se dimanche avec plusieurs rencontres au programme.

Torino-AC Milan 2-1

Origi débutait la partie dans le onze milanais tandis que De Ketelaere débutait sur le banc. Saelemakers était absent (blessé). L'AC Milan visait un nouveau succès pour mettre la pression sur le Napoli, seul leader en tête du classement. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour les Milanais qui ont chuté à Turin face à la très belle équipe d'Ivan Juric.

Pourtant les Rossoneri avaient bient débuté la rencontre à l'image de ces occasions de Rafael Leão manquées devant le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic (3e et 6e). Le Torino ouvrait le score d'une tête de Koffi Djidji sur un coup franc tiré par Valentino Lazaro (35e), 1-0. Quelques instants plus tard, Aleksei Miranchuk reprenait le service de Nikola Vlašić pour doubler la mise (37e), 2-0.

A la pause, Stefano Pioli a décidé de réaliser trois changements avec les entrées de Charles De Ketelaere, Ante Rebic et Sergino Dest. Les Milanais obtenaient une grosse occasion via Divock Origi, mais le Belge était un poil trop court pour reprendre le centre de Rebic de volée devant Milinkovic-Savic (50e). L'AC Milan profitait ensuite d'une erreur de sortie du gardien et réduisait le score via Junior Messias (68e), 2-1.Néanmoins, le club lombard ne parvenait pas à renverser le Torino et s'inclinait. Au classement, les Granata confortent leur 9ème place. Les Rossoneri occupent la 3ème place.

Lazio-Salernitana 1-3

La Lazio (4ème) recevait notamment la Salernitana (11ème) avec l'espoir de monter sur la troisième marche du podium en cas de victoire. Et si tout commençait pour le mieux pour les joueurs de Maurizio Sarri, grâce à l'ouverture du score de Mattia Zaccagni sur une passe décisive de Luis Alberto Romero Alconchel juste avant la pause (41e), les Romains finissaient par sombrer après la pause.

En deuxième période, les visiteurs inversaient la vapeur en moins de 30 minutes. Dans un premier temp, Antonio Candreva égalisait sur une offrande de Pasquale Mazzocchi (51e) puis Federico Fazio donnait l'avantage à son équipe (68e). Boulaye Dia enfonçait le clou (76e). Le score ne bougeait plus, la Lazio reste donc au pied du podium tandis que la Salernitana remonte dans la première partie de tableau, à la 9ème place.