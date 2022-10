Christiaan Ravych se met en évidence : "Certains ont pensé que mon choix était un pas en arrière à l'époque"

Christiaan Ravych était une fois de plus dans le onze de départ du Cercle de Bruges le week-end dernier contre Courtrai (1-1). Il a bien presté en défense et a impressionné.

Le Cercle de Bruges a débuté avec une défense à trois contre le KV Courtrai. Christiaan Ravych était l'un des trois défenseurs centraux. Ce dernier est chez les Vert et Noir que depuis un an et demi, après 11 saisons chez les voisins brugeois. "La décision de rejoindre le Cercle a été la meilleure que je pouvais prendre", assure le défenseur central dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Certains ont pensé que c'était un pas en arrière à l'époque, je l'ai vu comme deux pas en avant. Ça se voit, maintenant que j'ai tant de chances avec l'équipe A. À propos, mon bon ami Lukas Willen suit un chemin similaire à Zulte Waregem. Nous nous poussons les uns les autres. Et je peux rassurer les supporters qui craignent que mon cœur ne devienne pas vert et noir à cause de mon passé."

Avec deux matches complets et sept apparitions en tant que remplaçant, Christiaan Ravych peut d'ores et déjà se réjouir de bonnes prestations. Il a remporté presque tous les duels au sprint avec le turbulent Didier Lamkel Zé. "Je me suis senti très soutenu par Boris Popovic et Jesper Daland", souligne-t-il. "Deux défenseurs de haut niveau, désormais expérimentés, que j'admire et dont je peux apprendre beaucoup. L'entraîneur m'a conseillé à l'avance de rester moi-même et de bien défendre à l'avenir. Cela aide à rester calme. Même après le but de Courtrai, qui est sorti un peu de nulle part. Nous n'avons pas donné grand-chose en défense."