Klopp ironise: "Si mes joueurs reviennent vite de la Coupe du Monde..."

Lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions, Liverpool recevra le leader de la Serie A, le Napoli.

Interrogé sur la situation délicate de son équipe en Premier League avant ce rendez-vous européen, Jürgen Klopp a de nouveau fustigé la cadence infernale infligée aux joueurs internationaux. Le coach allemand a d'ailleurs fait une promesse aux supporters devant les médias sur la suite de la saison.

“S’ils reviennent tous en bonne santé de la Coupe du monde, s’ils partent tous tôt et font une pause, et peuvent ensuite s’entraîner avec nous pendant trois semaines et demie, ce serait absolument exceptionnel”, a lâché le technicien de Liverpool. Une phrase qui ressemble plus à une plaisanterie puisque certains de ses joueurs iront forcément loin dans la compétition.