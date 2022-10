🎥 La fin de match incroyable entre Charlton et Ipswich: 4 buts dans les arrêts de jeu !

Charlton, club anglais bien connu, surtout en Belgique à cause de la présidence de Duchâtelet dans ce club, joue le milieu de classement en League One. Ce samedi, l'équipe recevait le deuxième du classement, Ipswich Town.

Alors que le score était de 2-2 à l'entame du temps additionnel de 6 minutes, la rencontre est devenue complètement folle : il y a en effet eu 4 buts dans les arrêts de jeu. Et une belle remontada pour Charlton. Des images absolument folles.

