Le Pays de Galles souhaite changer de nom après la Coupe du Monde

Les équipes nationales de football du pays de Galles pourraient changer leur nom en Cymru , le nom gallois du pays de Galles, après la Coupe du monde de cette année au Qatar.

La Football Association of Wales (FAW) utilise déjà Cymru à son siège et dans ses communications et documents. Des discussions informelles ont eu lieu avec l'instance dirigeante du football européen, l'Uefa, au sujet d'un éventuel changement.

"L'équipe devrait toujours s'appeler Cymru, c'est ainsi que nous l'appelons ici", a déclaré le directeur général de la FAW, Noel Mooney.

À suivre donc...