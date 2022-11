La ville de Louvain interdit les supporters de l'Union Berlin ce jeudi

Alors que l'Union Berlin devra se déplacer à Den Dreef sans public, la ville de Louvain craint que des supporters allemands fassent le déplacement.

Ce jeudi, pour la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Union Berlin, la ville et la police de Louvain ont donc décidé d'interdire le centre-ville et les abords du stade Den Dreef aux supporters allemands entre jeudi 10h et vendredi 10h. Des contrôles d'identité auront également lieu à l'entrée du stade afin de s'assurer qu'aucun supporter de l'Union Berlin ne puisse rentrer.

L'Union Berlin est en effet sous le coup d'une sanction de l'UEFA, qui force les Allemands à se rendre à Louvain sans public suite au comportement de leurs supporters à Malmö. "L'objectif est de leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire à Louvain", souligne Mohamed Ridouani, bourgmestre de la ville.