Les enjeux de cette dernière journée de Ligue des Champions

Cette sixième (et dernière) journée de la phase de poules de la Ligue des Champions va rendre son lot de verdicts. Tout n'est pas joué, loin de là.

Groupe A (Naples - Liverpool - Ajax - Rangers)

Les qualifiés pour les huitièmes de finale sont déjà connus. Naples et Liverpool sont logiquement ceux qui passeront l'hiver en Ligue des Champions. Par contre, qui passera l'hiver européen ? Ce sera logiquement l'Ajax, à moins que les Rangers ne remontent le 4-0 du match aller.

Mais le match de ce groupe A reste sans conteste l'affrontement entre Naples et Liverpool. Les Reds peuvent espérer dépasser les Italiens au classement et prendre la tête du groupe, mais il faudra pour cela effacer le 4-1 du match aller...

Le classement :

Naples (15 points)

Liverpool (12 pts)

Ajax (3 pts)

Rangers (0 pts)

Groupe B (Atlético - Club Bruges - Bayer Leverkusen - Porto)

Les Brugeois devront faire attention face au Bayer ce mardi soir. Les hommes d'Hoefkens n'ont qu'un point d'avance sur le FC Porto, qui reçoit l'Atlético.

Si Bruges et les Portugais sont assurés de passer en huitièmes, Leverkusen et l'Atlético peuvent encore être éliminés de toute compétition européenne.

Le classement :

Club de Bruges (10 pts)

Porto (9 pts)

Atlético (5 pts)

Leverkusen (4 pts)

Groupe C (Bayern Munich, Inter Milan, FC Barcelone, Viktoria Plzen)

Tout est déjà joué : le Bayern terminera premier, l'Inter second, et le Barça sera en Europa League. Une grosse désillusion pour les Catalans, qui peuvent se mordre les doigts et notamment quant à au match retour face à l'Inter.

Le Bayern - Inter sera un match de gala mais sans enjeu, tandis que le Barça pourra tenter de se défouler sur les Tchèques du Viktoria Plzen.

Le classement :

Bayern Munich (15 pts)

Inter Milan (10 pts)

FC Barcelone (4 pts)

Viktoria Plzen (0 pts)

Groupe D (Tottenham - Sporting Portugal - Eintracht Francfort - Marseille)

Le voilà, le groupe le plus indécis de cette dernière journée. Les 4 équipes tiennent en...2 points ! C'est dire le point auquel la victoire est impérative. Avantage pour Tottenham, qui, tentera de garder sa première place face à Marseille ce mardi. Un nul suffit pour les Spurs, combiné à un nul entre le Sporting et l'Eintracht.

En cas de victoire de Marseille et de nul à Sporting - Eintracht, trois équipes se retrouveraient avec le même nombre de points ! Les possibilités sont multiples, le suspens à son comble.

Le classement :

Tottenham (8 pts)

Sporting (7 pts)

Eintracht (7 pts)

Marseille (6 pts)

Groupe E (Chelsea - Milan - Salzbourg - Zagreb)

Chelsea s'est bien repris après sa défaite en ouverture face à Zagreb et son nul face à Salzbourg. Thomas Tuchel remplacé par Graham Potter après la déconvenue en Croatie, les Blues ont remonté la pente depuis - 3 victoires en 3 matchs - et sont assurés de terminer premiers de leur groupe puisqu'ils ont une meilleure différence de buts particulière sur l'AC Milan.

Milan devra par contre faire attention à ne pas chuter face à Salzbourg. En cas de victoire, les Autrichiens pourraient enverraient les Rossoneri en Europa League.

Zagreb peut encore croire à l'Europa League, mais il faudra battre Chelsea et espérer que Milan batte Salzbourg.

Le classement :

Chelsea (10 pts)

Milan (7 pts)

Salzbourg (6 pts)

Zagreb (4 pts)

Groupe F (Shakhtar Donetsk - Real Madrid - Celtic Glasgow - Leipzig)

Le match au sommet de ce groupe sera Shakhtar - Leipzig. Les Ukrainiens peuvent dépasser les Allemands au classement en cas de victoire et se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils en tout cas leur entre les mains, après leur victoire 1-4 au match aller.

Le Real ne compte qu'un point d'avance sur Leipzig, mais il est de toute manière peu probable que les Merengues chutent face au Celtic. Les Ecossais sont d'ailleurs éliminés de la compétition et de tout tournoi européen.

Le classement :

Real Madrid (10 pts)

Leipzig (9 pts)

Shakthar Donetsk (6 pts)

Celtic (2 pts)

Groupe G (Manchester City - Borussia Dortmund - FC Séville - FC Copenhague)

Le classement restera le même : City et Dortmund sont qualifiés en huitièmes, Séville en Europa League et Copenhague est éliminé.

Aucun scénario ne pourrait en effet faire changer cette situation, au vu des points pris par les équipes, l'écart entre elles et les différences de buts particulières.

Le classement :

Manchester City (11 pts)

Borussia Dortmund (8 pts)

FC Séville (5 pts)

FC Copenhague (2 pts)

Groupe H (PSG - Benfica - Juventus - Maccabi Haifa)

Les deux matchs de ce groupe pourraient changer beaucoup de choses.

Le PSG pourrait voir le Benfica lui passer devant. Les Parisiens seront confrontés à la Juventus, qui fera attention au résultat du Maccabi face aux Portugais. La Juventus pourrait même ne pas jouer l'Europa League...

Le classement :

PSG (11 pts)

Benfica (11 pts)

Juventus (3 pts)

Maccabi Haifa (3 pts)