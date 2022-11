Coupe du monde : le Qatar accusé d'avoir espionné la Fifa

L'émir du Qatar aurait mis en place une opération pour espionner des fonctionnaires de la Fifa.

Grosse bombe médiatique à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 : le Qatar aurait espionné la Fifa pendant neuf ans.

C'est en tout cas les révélations de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), un média suisse. Ce dernier accuse donc l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, appuyé par deux agents de la CIA, d'avoir espionné des fonctionnaires de la Fifa afin d'avoir la garantie d'organisation du Mondial en 2022.

Ainsi, 66 agents, au travers de la planète, auraient piraté des mails et mis sur écoute les fonctionnaires, dont un certain Sepp Blatter, alors président de la Fifa lors de l'attribution du Mondial 2022 en 2010.

L'ancien dirigeant de la Fifa se dit même inquiet après ces révélations. "J’ai remarqué de temps en temps que mon téléphone était sur écoute et que dans mon entourage des gens transmettaient des informations qu’ils ne devaient pas. Que cela ait été une affaire d’espionnage organisée au sein de la Fifa, cela me surprend et c’est inquiétant", a-t-il confié à la chaîne de télévision romande de Suisse, RTS.