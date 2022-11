🎥 Le but de Benson qui fait bondir Vincent Kompany

Une incroyable fin de rencontre pour Burnley.

Le football peut aussi être beau dans le championnat anglais ! Le Burnley de Vincent Kompany a vécu une soirée magique mercredi. Pendant longtemps, on a cru que les leaders allaient tomber devant Rotherham United, mais dans le temps additionnel, l'équipe locale a transformé un déficit de 1-2 en une avance de 3-2. Quelle apothéose !

Ce n'est qu'à la 100e minute que Burnley a réussi à marquer le but de la victoire, après que Benson ait signé le 2-2 après une belle action individuelle. Kompany perd aussi brièvement son éternel sang-froid. L'entraîneur saute et tombe dans les bras de ses joueurs. Grâce à cette victoire, Burnley compte désormais cinq points d'avance en Championship, même si les poursuivants Sheffield United et Queens Park Rangers ont encore un match à jouer.