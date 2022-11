Massimo Bruno enfin libéré de ses blessures : "J'espère être important à l'avenir"

En raison d'une blessure, Massimo Bruno n'a pas encore beaucoup joué depuis son arrivée au KV Courtrai.

En raison d'une blessure importante, Massimo Bruno n'a pris part qu'à quatre petites rencontres depuis son arrivée au KV Courtrai, cet été. "Je m'attendais à jouer bien plus. Malheureusement, des blessures sont venues contrecarrer mes plans. Cela arrive dans une carrière de footballeur. Il faut être patient et faire tout ce qui est possible pour se remettre rapidement."

De retour de blessure, Massimo Bruno veut aider son équipe à sortir de la zone de relégation. "J'espère être important pour ce beau club à l'avenir. Nous n'avons pas bien commencé, mais le championnat est encore long et nous avons largement le temps de rattraper notre retard. Nous ne devrions pas commencer à douter. Nous avons assez de qualités pour rester en Jupiler Pro League" conclut l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht.